Также у здания посольства стоят похоронные кресты, установленные накануне участниками акции против признания Путиным "ЛДНР".

С российского посольства на Воздухофлотском проспекте в Киеве сняли триколор.

Как передает корреспондент УНИАН, на крыше здания российского посольства больше нет государственного флага РФ. Вероятно, его сняли сотрудники этого заведения.

Вместе с тем следует отметить, что установленная на днях активистами инсталляция в виде нескольких могильных крестов с табличками "русский оккупант" и надписью на английском языке "добро пожаловать в ад", так и стоят перед центральным входом в здание посольства.

Судя по тому, что возле здания стоят несколько полицейских машин и представители подразделения по охране дипломатических учреждений, посольство все еще охраняется.

Напомним, 23 февраля Россия начала немедленную эвакуацию персонала из всех диппредставительств Украины. В Москве 22 февраля заявляли о планах вывезти сотрудников якобы "для защиты их жизни и безопасности".

Во Львове местные жители вызвали к генконсульству РФ пожарных, поскольку заметили на территории диппредставительства огонь. Но дипломаты спасателей не пускали. Россияне сжигали документы.

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