Украинцам пока не удалось выехать.

Более 300 украинцам не удалось выехать из Сектора Газа через КПП "Рафах". Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эфире телемарафона.

"На сколько я знаю, пока украинцам не удалось выехать. Но есть живая очередь людей, которые хотят выехать. Это довольно большое количество людей. Что касается украинцев - их более 300", - сказал Бродский.

По его словам, в основном это женщины и дети, которые жили в Секторе Газа и хотели бы выехать.

Видео дня

Он также подчеркнул, что Израиль призывает всех иностранных граждан покинуть Сектор Газа.

"Что касается Израиля, то мы не только не препятствуем, а мы призываем иностранных граждан выехать из Сектора Газа. К сожалению, ХАМАС препятствует выезду гражданских лиц из Сектора Газа, потому что пользуется ими как живым щитом. Мы это хорошо знаем и видим это постоянно", - подчеркнул Бродский.

При этом сказал, что списки, сформированные посольством Украины, украинцев, которые хотять выехать из Сектора Газа были переданы как изральскому правительству, так и властям Египта.

По его словам, потом будет организован выезд граждан Украины из Египта. При этом напомнил. Что сейчас граница между Израилем и Сектором Газа закрыта, идет военная операция и поэтому единственная возможность выехать из сектора Газа через Египет.

Египет открыл КПП с Газой для иностранцев - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 ноября, иностранные граждане получили разрешение покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" в Египет.

Это первые люди, покинувшие Газу после начала войны между Израилем и ХАМАС. Управление пограничного контроля Газы опубликовало список сотен иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, которым разрешено покинуть сектор Газа.

Это первый случай с начала конфликта 7 октября, когда пострадавшим и иностранным гражданам было разрешено покинуть страну.

Граждане США не вошли в первую группу иностранных граждан, которым может быть разрешено покинуть Газу.

Около 1000 американских граждан и членов их семей застряли в Газе.

Как известно, 7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. В результате 1400 израильтян и иностранцев погибли, более 5000 ранены, а еще сотни похищены. В ответ Израиль начал операцию по уничтожению боевиков в Секторе Газа.

Вас также могут заинтересовать новости: