Пострадавших палестинцев вывезли на машинах скорой помощи в больницы Египта.

Первые иностранные граждане получили разрешение покинуть сектор Газа после нескольких недель пребывания на этой территории. Через КПП "Рафах" проехали машины скорой помощи с ранеными.

Издание The Times пишет, что это первые люди, покинувшие Газу после начала войны между Израилем и ХАМАС. Сотни иностранных граждан, в том числе около 200 граждан Великобритании, оказались в ловушке на этой территории.

Управление пограничного контроля Газы опубликовало список сотен иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, которым разрешено покинуть сектор Газа. В список включены около 280 иорданцев - основная группа иностранцев, а также австрийцы, японцы, болгары, индонезийцы и австралийцы.

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Среди них - сотрудники Всемирной организации здравоохранения, ООН, Красного Креста и организации "Врачи без границ". Два британца, попавшие в список, включены в отдельный раздел для работников НПО.

Как сообщается, иностранным гражданам нужно было прибыть в 7:00 по местному времени в открытый зал пропускного пункта, но с тех пор там собралась большая толпа в надежде на то, что им удастся уйти.

По заявлению египетских властей, КПП был открыт "в порядке исключения". Во вторник министр здравоохранения Египта посетил полевой госпиталь, созданный в Шейх Зувейде, недалеко от КПП, и больницы на Северном Синае, чтобы проанализировать ход подготовки.

Это первый случай с начала конфликта 7 октября, когда пострадавшим и иностранным гражданам было разрешено покинуть страну.

Издание CNN сообщает, что граждане США не вошли в первую группу иностранных граждан, которым может быть разрешено покинуть Газу. Пока неясно, в какой день им будет разрешен выезд, но ожидается, что это произойдет в конце этой недели.

Около 400 американских граждан и членов их семей - всего около 1000 человек - застряли в Газе. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что он и Госдепартамент "уделяют этому пристальное внимание".

Всего в Газе находятся еще около 5000 граждан третьих стран, которые также хотят выбраться, добавил Блинкен. До 500 иностранных граждан могут быть освобождены из Газы в рамках сделки, заключенной при посредничестве Катара.

Эвакуациия украинцев - что известно

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. В результате 1400 израильтян и иностранцев погибли, более 5000 ранены, а еще сотни похищены. В ответ Израиль начал операцию по уничтожению боевиков в Секторе Газа.

Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что ХАМАС используют граждан, живущих в Секторе Газа, в качестве живого щита.

В МИД Украины подтвердили гибель в Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газа - четыре погибших, среди которых трое детей, а также шесть раненых. При этом ведомство готовится к эвакуации более 350 украинцев из Сектора Газа через территорию Египта.

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