Людей перевозят на вездеходах, поделились спасатели.

В Херсонской области для помощи гражданским привлекли вездеходы украинского производства - "Богуны".

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram и опубликовала видео. "Это современная эффективная высокопроходная техника, которая беспрепятственно может передвигаться по воде и грязи. Сейчас спецтранспорт используется для эвакуации мирного населения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вездеход оборудован бензопилой, лебедкой, имеет шанцевый инструмент, медоборудование, средства связи и современную навигацию.

На видео видно, как вездеход проходит высокую воду и перевозит на безопасную территорию людей и собаку.

Последствия подрыва Каховской ГЭС - сегодня это стоит знать

6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода затапливает населенные пункты Херсонской области, размытые дороги, мосты. Сейчас проводятся работы по эвакуации людей и животных в безопасные места.

Днем 7 июня в государственной компании "Укргидроэнерго" сообщили, что на правобережье Херсонской области 1 852 дома были затоплены. Удалось эвакуировать более 1 450 человек.

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