Порошенко заявился на международную встречу по потребностям Украины в пиджаке за 2500 евро, – Иванов

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на встречу с военными и дипломатами надел пиджак за 2500 евро, однако срезал бирку, чтобы скрыть цену. Такая сверхдорогая одежда, которую Порошенко надевает на встречи по помощи Украине, выглядит максимально неуместно. Об этом пишет блогер Сергей Иванов.

"На встречу с военными и дипломатами Порошенко надел лакшери пиджак за 2500 евро с отрезанной биркой, чтобы скрыть цену. Несколько месяцев назад я поймал Порошенко в рубашке от лакшери-бренда Ralph Lauren Purple Label за €2250. Его имиджмейкеры немного пригорели, покричали в комментариях, однако выводы сделали и начали скрывать стоимость лахов, в которые Петр одевает свое венценосное тело. Поэтому когда недавно седовласый встречался с западными политиками, которые не очень понимают тягу постсоветских олигархов к тяжелому люксу, ему на всякий случай срезали с пиджака этикетку бренда Zilli", - пишет Иванов.

Сергей Иванов отмечает, что пиджак Порошенко за 2500 евро - это изделие французского бренда Zilli, который шьет свои вещи из эксклюзивных материалов - кожи ската, питона, страуса и крокодила, волокна пекари, гуанако, викуньи, кашемира, шелка.

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"На официальном сайте Zilli пишут, что этот легкий и элегантный темно-синий пиджак с "офицерским воротником" легко сочетается со спортивным шиком и идеально подходит для осени. И действительно, уж чего-чего, но спортивного шика Порошенко не занимать", - иронизирует блогер.

По словам блогера, учитывая, что Порошенко срезал бирку с пиджака, он очень не хотел, чтобы узнали о его стоимости.

"Очевидно, что Порошенко очень не хочет, чтобы его уличили в расточительстве, то есть базовое понимание несовместимости лакшери с кровавой реальностью он имеет. Скажем, когда ты встречаешься с военными и волонтерами, которые собирают на фронт, это не очень хорошо. Однако часто натура берет верх. На самом деле в ценной одежде нет ничего плохого, если ты на каждом шагу не камлаешь о "простых людях". И даже если ты - в первой тройке олигархов воюющей страны - все равно надо быть скромнее", - резюмирует Иванов.

Как сообщалось ранее, Порошенко в октябре обогатился еще на более чем 1 миллиард гривен. Почти 824 млн грн из этой значительной суммы олигарх получил от так называемого "слепого траста". Всего за годы полномасштабного вторжения Порошенко поднялся с 12-го на 3 место самых богатых олигархов, богаче него - только Ахметов и Пинчук.