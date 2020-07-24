Во время операции по задержанию "полтавского террориста" полицейскому наехали на ногу

Состояние здоровья пострадавшего средней тяжести.

В Полтаве 28-летний полицейский получил перелом правой стопы.

Об этом сообщили в Полтавской облгосадминистрации.

Читайте такжеЗахват авто с полицейским в Полтаве: за помощь в поимке беглеца обещают вознаграждение«23.07.2020 года в 1-ю городскую клиническую больницу Полтавы с диагнозом «перелом кости правой стопы» госпитализирован сотрудник Полтавского отдела полиции ГУНП в Полтавской области. Травмы пострадавший получил при исполнении трудовых обязанностей в результате наезда на него автомобиля. Состояние здоровья мужчины средней тяжести», – говорится в сообщении.

Как пишет сайт «Полтавщина», травму полицейский получил во время операции по задержанию преступника Романа Скрипника, который впоследствии скрылся. В полиции подтвердили факт травмирования своего сотрудника.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

К поискам злоумышленника привлечены полицейские, нацгвардейцы, кинологи с собаками, специалисты с квадрокоптерами, вертолет.

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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