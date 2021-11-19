Пенсионерка долго лежала на полу.

В Харькове продавщица проигнорировала пожилую женщину, которая упала в ее магазине.

Видео с камер наблюдения опубликовано в TikTok.

На ролике можно увидеть, как пенсионерка спотыкается на входе в мясной магазин. Женщина падает, ударяется головой об прилавок и остается лежать на полу.

Продавщица не спеша выходит из-за прилавка и, посмотрев на женщину, возвращается на свое рабочее место. Там она начинает перекладывать колбасу.

Читайте такжеВ школе на Кировоградщине невакцинированные учителя устроили бойкот: пугают сатаной и травят коллегПенсионерка все это время безуспешно пытается подняться, но ей это не удается.

Автор видео объясняет, что после этого пенсионерка позвонила своему сыну, чтобы он ее забрал из магазина.

Когда потенциальные покупатели начали покидать магазин, продавщица попросила какого-то мужчину помочь пенсионерке подняться.

Вся ее одежда была в крови. По словам автора видео, продавщица разрешила женщине подождать сына в магазине, но только в углу.

Прибывший сын вызвал скорую - оказалось, что у пенсионерки разбито колено и рассечена бровь.

На вопрос менеджера о том, почему продавщица не помогла женщине, та ответила: "А чем ей помогать? Может она пьяная".

Женщину хотели уволить, но она ушла сама, забрав из кассы свое недельное жалование.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 90-летней женщине курьеры несколько месяцев приносили вместо пенсии "билеты банка приколов".

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Автор: Виолетта Орлова