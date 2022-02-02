Визиты дипломатов в Украину – элемент сдерживания РФ, считает эксперт.

Сейчас у ряда государств установлено "дежурство" по Украине, чтобы в Киеве постоянно находился кто-то из мировых лидеров или министров иностранных дел.

"Дежурство" расписано для того, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, рассказал политолог Олег Саакян в эфире телеканала "Дом".

По словам собеседника, пока в столице Украины находятся иностранные дипломаты, главы МИД разных европейских стран, "намного сложнее создать картинку, что это будто бы Киев обстрелял, что это Киев провоцировал и т. д.".

Эксперт добавил, что "это один из элементов сдерживания".

"Помним, как в свое время визит президентов в Тбилиси в самые жаркие дни российско-грузинской войны фактически спас Тбилиси от интервенции России в столицу, когда она остановилась прямо в пригороде Тбилиси. Так же примерно и сейчас…", – полагает Саакян.

Читайте такжеДипломат сказал, на что Путин сделал ставку насчет УкраиныНапомним, 30 января Украину посетила министр национальной обороны Канады Анита Ананд, 1 февраля в Киев прилетел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а 3 числа в столицу Украины должен прибыть президент Турции Реджеп Эрдоган.

Агрессия России против Украины – коротко о том, что стоит знать

РФ захватила украинский Крым в 2014 году и вторглась на часть Донбасса.

Осенью 2021-го российская сторона обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В Украине и ряде западных государств предупреждали, что Россия может пойти на полномасштабное вторжение.

По сведениям главы Минобороны Украины Алексея Резникова, РФ перебросила к украинской границе около 130 тысяч военнослужащих.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны нашей страны Алексей Данилов утверждал, что стянутых к границе с Украиной войск РФ недостаточно для полномасштабного вторжения.

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