Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил важность укрепления обороноспособности Украины, включая поставки оборонительного оружия.

Украина и Королевство Нидерланды согласовали действия для сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом шла речь на переговорах в Киеве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрою.

В частности, нидерландский министр подтвердил, что Нидерланды решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашей страны и осуждают агрессию России.

Кулеба подробно проинформировал собеседника об агрессивных действиях России, которые угрожают Украине, НАТО и ЕС. Министр отметил важность укрепления обороноспособности Украины, включая поставки оборонительного оружия.

Читайте такжеВ России нет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО-Пентагон

Отдельной темой разговора стало сотрудничество в рамках "Крымской платформы", взаимодействие в сфере кибербезопасности и противодействия российской дезинформации.

Стороны уделили особое внимание совместной работе для установления справедливости за сбитие пассажирского самолета рейса МН17 и привлечения к ответственности виновных в этом преступлении.

Министры обсудили процесс дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, Кулеба и Хукстра уделили значительное внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и Нидерландами.

Стороны также договорились о проведении регулярных политических консультаций между МИД двух стран.

Вас также могут заинтересовать новости: