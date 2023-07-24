Предприниматель пытался дать взятку сотруднику СБУ / фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала бизнесмена, который за 1 млн грн хотел подкупить сотрудника службы, чтобы присвоить землю на полигоне Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что предприниматель, который пытался дать взятку сотруднику СБУ, был разоблачен в Николаевской области.

По данным следствия, этот мужчина является фигурантом уголовного производства по самовольному занятию 400 га земли на военном полигоне "Широкий лан".

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"За 1 млн грн взятки он предлагал украинскому спецслужбисту повлиять на следователя Национальной полиции. В частности, фигурант просил снять арест с земельного участка, который предприниматель "захватил" для ведения аграрного бизнеса", - говорится в сообщении.

Однако, сотрудник Службы безопасности сразу доложил своему руководству о полученном "предложении".

"Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия коммерсанта и задержать его на "горячем" во время передачи части неправомерной выгоды", - рассказали в Службе.

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Так, сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал задержанному меру пресечения содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере шесть млн грн.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до восьми лет с конфискацией имущества.

Злоупотребления в ВСУ - детали

В мае в Одессе было разоблачен подполковник, который нажился на ВСУ: командир одного из батальонов закупил парко-гаражное оборудование по значительно завышенной цене.

Было установлено, что военный поручил двум подчиненным мониторинг ценовых предложений, чтобы определиться с ценой для закупки товара. Впрочем, несмотря на полученную информацию, что рыночная стоимость нужного оборудования составляет чуть более 300 тысяч гривен, командир настоял на том, чтобы победителем процедуры закупок стала ФЛП, ценовое предложение которой - 1 млн гривень.