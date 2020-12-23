Похоронный кортеж направился в сторону 2-го городского кладбища / фото ТСН
В Харькове закончилась церемония прощания с Геннадием Кернесом.
Читайте такжеСтало известно, кому Кернес оставил свое наследствоОб этом пишет ТСН.
Гроб с телом Кернеса вынесли из здания оперного театра под аплодисменты собравшихся. Отмечается, что люди скандировали: "спасибо".
Горожане выстроились вдоль дороги, по которой едет траурный кортеж. Он направился в сторону 2-го городского кладбища, где также собрались желающие проводить Геннадия Кернеса в последний путь.
Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.
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