Гроб с телом Кернеса вынесли из здания оперного театра под аплодисменты собравшихся людей.

В Харькове закончилась церемония прощания с Геннадием Кернесом.

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Гроб с телом Кернеса вынесли из здания оперного театра под аплодисменты собравшихся. Отмечается, что люди скандировали: "спасибо".

Горожане выстроились вдоль дороги, по которой едет траурный кортеж. Он направился в сторону 2-го городского кладбища, где также собрались желающие проводить Геннадия Кернеса в последний путь.

Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

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Автор: УНИАН