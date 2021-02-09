Мужчина неделю не мог прийти в себя.

Константина Джеджеру из Полтавской области похоронили по всем документам, хотя он не умирал.

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О том, что он "неживой", мужчине сообщили патрульные, когда остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Константин неделю не мог прийти в себя. А потом провел расследование и даже нашел свою могилу.

Мужчина нанял адвоката. Он доказывает в судах, что не умер и просит разблокировать его в реестрах.

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Автор: УНИАН