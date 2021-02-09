Он доказывает в судах, что не умер / Скриншот
Константина Джеджеру из Полтавской области похоронили по всем документам, хотя он не умирал.
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О том, что он "неживой", мужчине сообщили патрульные, когда остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.
Константин неделю не мог прийти в себя. А потом провел расследование и даже нашел свою могилу.
Мужчина нанял адвоката. Он доказывает в судах, что не умер и просит разблокировать его в реестрах.
Новини України: у Полтавській області "поховали" живого чоловіка
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