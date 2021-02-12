Чиновники примут решение вечером 12 февраля.

Садики и школы Киева откроют с понедельника в случае улучшения погоды и ситуации на дорогах города.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил заместитель мэра Владимир Бондаренко.

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"Решение сегодня до конца дня будет принято. По состоянию на сейчас говорим пока о том, что школы и садики с понедельника будут работать. Дистанционный режим был введен только на два дня", – ответил Бондаренко.

Но в случае ухудшения погодной и дорожной ситуации обучение и в дальнейшем будет проходить в дистанционном режиме.

"Если мы будем иметь соответствующие рекомендации относительно не только резкого снижения температуры, но и фактически возможности снегопада, невозможности нормально добраться, конечно мы можем продолжить такой дистанционный режим. Но пока это решение не принято", – пояснил заместитель Кличко.

Вечером 10 февраля КГГА приняла решение о временном закрытии школ и садиков Киева из-за непогоды 11 и 12 февраля. Чиновники пояснили, что хотят таким образом разгрузить трафик транспорта на дорогах, страдающих от чрезмерных зимних осадков.

Погода в Киеве

С начала недели столица, как и остальные города Украины, страдает от снегопадов. Осадки стали причинами ряда ДТП, пробок и травм горожан. Ситуация с расчисткой улиц тоже остается неутешительной.

12 февраля в Киеве наблюдается небольшой снег и морозная погода.

С 20 февраля синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды с низкой температурой, метелями. Такая ситуация может, по некоторым данным, продолжаться до середины весны.

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Автор: Яна Ставская