Обучение временно переведут на дистанционную форму.

Столичные сады и школы 11 и 12 февраля закрывают из-за увеличения осадков в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении КГГА в Facebook.

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"Столичная власть обратилась к руководителям компаний и учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям школьников вынужденное отсутствие на рабочем месте как дистанционную работу", – информирует пресс-служба администрации.

В КГГА объяснили решение попыткой "разгрузить транспортные пути на период густых снегопадов, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег".

"Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми – почти 500 тысяч человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог", - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Обучение временно переведут на дистанционную форму.

Погода в Киеве

Третий день подряд столицу Украины засыпает снегом. Из-за неубранных дорог образуются большие пробки, а общественный транспорт работает на износ.

Только за первые несколько дней в Киеве выпало 30 см осадков. За сутки коммунальщики перетопили около 500 т снега.

11 февраля синоптики прогнозируют усиление снегопадов. Граждан призывают по возможности не покидать дом и работать из дома.

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Автор: УНИАН