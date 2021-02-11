После снегопадов в Украину придут морозы до -27 °: синоптик назвала точные даты

14:24, 11 февраля 2021
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Уже через несколько дней температура в Украине должна резко упасть.

В Украине ожидается сильное похолодание / фото REUTERS
В Украине ожидается сильное похолодание / фото REUTERS

Антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.

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Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина.

Как отметила Голеня, самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.

"Надеемся, что после 20 февраля распространится или атлантический воздух, или со Средиземного моря, и поэтому будет ослабление морозов", - добавила синоптик.

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Автор: УНИАН

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