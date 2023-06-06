Эту воду нельзя ни пить, ни купаться в ней.

Украинцев призвали держаться подальше от воды, которая затапливает местность после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

"Пожалуйста, держитесь подальше от этой воды. Ее нельзя ни пить, ни купаться в ней, потому что еще неизвестно, какую взрывчатку они использовали, есть ли токсичные вещества в воде и так далее", - пишет Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Сообщается, что по состоянию на 09:40, Новую Каховку подтапливает, но вода двигается медленно, затоплен как минимум яхт-клуб и прочие прибрежные строения.

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"По поводу эвакуации мирных - вам нужно реагировать быстро, брать необходимое и отъезжать с прибрежных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Херсоне идет контрбатарейная борьба, россияне прикрывают свою незапланированную эвакуацию боекомплекта и личного состава.

Подрыв Каховской ГЭС - что сообщалось

Как известно, войска РФ подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня 2023 года.

В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но заверили, что на данный момент ситуация контролируется.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.