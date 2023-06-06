Речь идет об уголовных производствах по фактам экоцида и нарушении законов и обычаев войны.

По факту подрыва оккупантами Каховской ГЭС начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны.

Речь идет о статье 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. По данным следствия, 6 июня 2023 около 03:00 часов российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС В Херсонской области.

В результате этого происходит поднятие уреза воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр. Правоохранительными органами принимаются меры для установления масштабов разрушения.

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Проводятся первоочередные действия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Каховская ГЭС полностью разрушена - главное

Как сообщал УНИАН, специалисты Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва Каховской ГЭС сейчас в Херсонской области начата эвакуация населения из опасных районов, для которых есть риск затопления. В Каховском водохранилище стремительно падает уровень воды.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, около 12.00 вода достигнет критического уровня.

В ОП заявили, подрыв Каховской ГЭС россиянами - это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке.

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