Ситуация на временно оккупированной части Херсонской области критическая. Вода прибывает в Алешки. В городе почти не осталось незатопленных улиц.
Как сообщает "Суспільне Херсон", незатопленными в городе остаются несколько улиц, но ситуация стремительно меняется.
"Путей эвакуации практически нет, оккупационная власть самоустранилась от этих обязанностей", - говорится в сообщении.
Также частично подтоплены или затоплены Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Песчанка, Правые и Левые Солонцы, Правые и Левые Саги. Информация о погибших и раненых пока не поступала.
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня, российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за неконтролируемого сброса воды есть угроза затопления ряда населенных пунктов.
По состоянию на 09:40 среды, 7 июня, люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.