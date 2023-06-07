В Алешках почти не осталось незатопленных улиц.

Ситуация на временно оккупированной части Херсонской области критическая. Вода прибывает в Алешки. В городе почти не осталось незатопленных улиц.

Как сообщает "Суспільне Херсон", незатопленными в городе остаются несколько улиц, но ситуация стремительно меняется.

"Путей эвакуации практически нет, оккупационная власть самоустранилась от этих обязанностей", - говорится в сообщении.

Также частично подтоплены или затоплены Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Песчанка, Правые и Левые Солонцы, Правые и Левые Саги. Информация о погибших и раненых пока не поступала.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня, российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за неконтролируемого сброса воды есть угроза затопления ряда населенных пунктов.

По состоянию на 09:40 среды, 7 июня, люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.

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