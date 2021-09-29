Представители Украины и Турции подписали меморандум о строительстве и обустройстве совместного учебно-испытательного центра.

Возле Василькова Киевской области будет создан центр для обслуживания и модернизации турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Как сообщается на сайте президента Украины, в присутствии главы государства Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведению обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Так, с украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой – генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", – подчеркнул Зеленский.

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Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Минобороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими беспилотниками. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

По информации Минобороны, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в государственный бюджет.

Напомним, Украина в 2019 году получила турецкие беспилотники. Вооруженные силы нашей страны используют турецкие боевые дроны Bayraktar.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что в Украине появится завод по производству беспилотников Bayraktar.

Автор: Виталий Саенко