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Верховная Рада назначила Тарана на должность министра обороны Украины

20:08, 04 марта 2020
Политика
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Новый министр обороны Украины Андрей Таран / Фото: mil.gov.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 285 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

От "Слуги народа" за это проголосовали 239 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 0, от "Европейской солидарности" - 0, от "Батькивщины" - 0, от "Голоса" - 0, от группы "За будущее" - 17 от группы "Доверие" - 17, внефракционных - 12.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

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