Из-за роста курса валют могут подорожать импортные продукты питания.

Разблокировка украинских портов может уменьшить инфляционное давление на стоимость продуктов питания в Украине.

Об этом сказала директор "Всеукраинского аграрного форума" Мария Дидух в эфире телемарафона.

"Ценовая политика именно на зерновую группу, я имею в виду хлеб и масло, в принципе не зависят от того, будут ли разблокированы порты. Разблокировка портов поможет поступлению валютных средств в украинскую экономику. Я думаю, что этот значительный приток валютных средств немного остановит темп инфляции, и стоимость продуктов в Украине может немножко дешеветь", - сказала она.

По словам Дидух, с другой стороны, производство всех основных культур и овощей в Украине сейчас на должном уровне. Но из-за роста курса валют могут подорожать импортные продукты питания.

"Так, из-за оккупации южного региона мы зависим от импорта и здесь цена будет зависеть от курса валют в Украине. Но резкого подорожания продуктов питания в Украине в ближайшее время не предвидится, у нас всего достаточно", - пояснила эксперт.

Как писал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашения по разблокированию трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией. Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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