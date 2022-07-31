Курс доллара повлиял на ценовую политику в Украине. Тем не менее, сливочное масло и молоко кое-где даже стали дешевле.

На фоне роста курса доллара в Украине и полномасштабной войны ежедневно растут цены на все. Однако, сейчас цены на продукты удивляют своей изменчивостью. В частности, сливочное масло и молоко кое-где даже стали дешевле.

Как сообщает agrotrend.com.ua, молоко торговой марки "Простоквашино" 1% по сравнению с серединой июля 2022 снизилось в цене с 34,21 до 32,45 грн за пакет емкостью 900 мл. Такой же пакет "Яготинского" 2,6% также стал дешевле - его цена снизилась с 34,52 до 33,46 грн. Поэтому цены на молоко во второй половине июля стали ниже, чем в первой.

А вот с ценами на сливочное масло не все так однозначно. Некоторые торговые марки снизили стоимость своей продукции, другие повысили.

В частности, масло "Селянське" 72,5% стало дороже - стоимость 200-граммовой пачки этого продукта выросла с 64,42 грн до 64,83 грн. А такая же пачка "Яготинского" 73% подешевела с 61,04 до 59,66 грн.

Напомним, как сказала директор "Всеукраинского аграрного форума" Мария Дидух, разблокирование украинских портов может уменьшить инфляционное давление на стоимость продуктов питания в Украине.

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