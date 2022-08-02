Эксперт считает, что в целом до конца этого года мы точно увидим рост цен на продукты питания еще на 10-15%.

Цены на хлеб, молоко и мясо до конца года будут еще расти, в то же время сезонные овощи до середины сентября будут дешеветь.

Об этом сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона.

"Все, что сезонное, будет дешеветь. Однозначно овощи будут дешеветь по сравнению с прошлым месяцем. Также удешевление будет наверняка и в первой декаде сентября месяца", - сказал он.

В то же время, по мнению эксперта, после открытия украинских портов несколько вырастут цены на популярные продукты питания.

"В целом, как только откроются порты и поедет зерно, мы увидим небольшой рост цен на зерно внутри страны, то есть это объективный процесс, который будет предопределять небольшой рост цен на хлеб, молоко и мясо", - пояснил он.

Пендзин считает, что в целом до конца этого года мы точно увидим рост цен на продукты питания еще на 10-15%.

Как сообщал УНИАН, на фоне роста курса доллара в Украине и полномасштабной войны ежедневно растут цены на все. Однако, сейчас цены на продукты удивляют своей изменчивостью. В частности, сливочное масло и молоко кое-где даже стали дешевле.

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