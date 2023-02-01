Представитель Офиса президента заявил, что своими действиями Маск убивает репутацию социальной сети.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк обвинил американского миллиардера и нового владельца социальной сети Twitter Илона Маска в помощи российской пропаганде.

Чиновник написал в своей социальной сети, что Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских властей в Twitter.

"Илон, может, хватит пессимизировать официальные аккаунты украинцев и насильно сокращать охват? Слишком все очевидно… Не надо помогать бесталанной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции?", – написал он.

Скандальные высказывания Илона Маска о войне в Украине

Ранее американский миллиардер попытался пояснить свое видение мира между Украиной и Россией.

В начале сентября 2022-го года он даже опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну, чем спровоцировал негативную реакцию со стороны общества и правительства Украины.

Тогда новый владелец Twitter предложил провести повторный референдум на оккупированных российскими войсками территориях Украины под наблюдением ООН, а также призвал Киев отказаться от Крыма. Позже он попытался сгладить свои слова и заявил, что поддерживает Украину в конфликте с РФ.

Однако 21 января Маск снова попал в скандал, назвав неуместными шаги по освобождению Украиной Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

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