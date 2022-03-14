Более 2,5 млн украинцев уже выехали за границу и эта цифра будет только увеличиваться.

Финансовая и гуманитарная помощь от стран-членов ЕС и усиление армии помогут Украине быстрее одержать победу в войне с Россией и вернуть своих граждан, которые вынуждены были уехать за границу.

Об этом в Facebook написала первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Украина искренне благодарна всем странам мира, которые сегодня дают убежище нашим гражданам. В то же время, общими силами мы можем сделать так, чтобы беженцы как можно скорее реализовали свою мечту о возвращении домой, - написала она. - А после победы важно включиться в процесс восстановления нашего государства и принять решение о включении его в Евросоюз".

По словам Свириденко, война, развязанная Россией, спровоцировала миграционный кризис в Европе, невиданный со времен Второй мировой войны. Более 2,5 млн украинцев уже выехали за границу и эта цифра будет только увеличиваться. Люди вынужденно покидают свои дома, родных и близких, чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей.

Как отметила министр, нынешний кризис имеет кардинальные отличия от предыдущих волн миграции, которые переживал ЕС: подавляющее большинство украинцев, которые вынужденно уехали из страны, до 24 февраля не планировали эмигрировать, их к этому вынудила война. Также они не имеют цели "осесть" в Европе, а наоборот хотят вернуться на Родину к привычной жизни. Среди тех, кто уехал – преимущественно, женщины и дети. Их мужья и сыновья сегодня защищают Украину. А главная цель тех, кто пересек границу, – безопасность, поэтому они ждут завершения военных действий.

Свириденко отметила, что, помогая Украине победить агрессора, цивилизованный мир устранит коренные причин миграционного кризиса, поможет беженцам воссоединиться со своими семьями и создаст базу для дальнейшего восстановления и развития Украины – важного и сильного стратегического партнера не только Евросоюза, но и всего мира.