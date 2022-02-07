Журналисты посетили воинскую часть 3035 и посмотрели, как проходит подготовка защитников Украины.

Журналисты из Японии посетили украинских защитников в Славянске. Корреспонденты и оператор посмотрели, в каких условиях проходит боевая и физическая подготовка военнослужащих 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины.

Об этом на сайте Министерства внутренних сил Украины сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3035 НГУ.

Так, в воинскую часть 3035 приехали журналисты из японской компании Nippon Television Network. Посетить военных решили оператор Саймон Брэдли, который еще с 2014 года освещает события в Украине, а также корреспонденты Томохиро Фурутани и Тояма Ямада. Они хотели увидеть, изменилась ли ситуация в украинской армии за восемь лет войны. Также журналистам было интересно узнать, как сейчас живут и готовятся к защите Украины бойцы НГУ.

Журналистам показали, как военнослужащие 15-го Славянского полка НГУ проходят физическую и боевую подготовку. Кроме этого, гостям из Японии удалось увидеть репетицию оркестра и развод военных нарядов. Также корреспонденты имели возможность пообщаться с представителями командования полка и военнослужащими батальона специального назначения "Донбасс"

Читайте также"Самый большой украинский козырь": эксперт сказал, что пугает ПутинаГости из Японии были приятно поражены образцами вооружения и техники, и новинками, которые существенно усиливают мощь военных.

"Благодарим Вас за возможность настолько много узнать о ситуации в регионе с 2014 года и до сих пор. В частности, об этой трагедии украинского народа, о войне. Сегодня внимание всего мира приковано к Украине. Мы работаем здесь, чтобы наши зрители смогли увидеть, что здесь происходит", – рассказал японский корреспондент Томохиро Фурутани.

Члены съемочной группы Nippon TV отдали дань уважения бойцам, погибшим в зоне АТО и ООС. Кроме этого, журналисты наглядно увидели окрестности Славянска, где до сих пор можно заметить следы боевых действий, остатки военных сооружений и разрушенные дома мирных жителей.

"Мы рады гостями из Японии. Каждому украинскому военнослужащему, который борется за свободу своей земли, очень важна поддержка японского народа в противостоянии с российским агрессором", – отметил командир воинской части 3035 полковник Сергей Божко, который рассказал, что военные постоянно совершенствуются, чтобы дать отпор врагу во время возможной эскалации конфликта.

Япония продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Эта поддержка выражается как информационно, так и финансово. Япония направляет средства для прифронтовых районов Украины, которые страдают с начала вооруженной агрессии РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что иностранцы в Киеве вышли на акцию в поддержку Украины.

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