Коллаборанта госпитализировали с контузией.

В результате взрыва возле бизнес-центра фейкового губернатора оккупированой части Запорожья Балицкого пострадал, в частности, местный коллаборант Анатолий Исаков.

Об этом пишет "РИА Мелитополь".

Мужчина ранее работал в правоохранительных органах, после оккупации Мелитополя перешел на сторону врага.

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Исаков находился в "Фольксваген Кади". Когда машина проезжала возле припаркованного у бизнес-центра Балицкого "ВАЗа", что-то сдетонировало.

Предателя госпитализировали с контузией.

Взрыв возле бизнес-центра Балицкого - что известно

Взрыв у здания произошел 26 октября. Бизнес-центр якобы принадлежит гауляйтеру Балицкому. Его "команда" постоянно заседала в подвалах.

Также в здании накануне разместили кремлевских пропагандистов.

Позже СМИ уточнили, что эпицентр взрыва находился в припаркованном рядом со зданием автомобиле. Его фрагменты разлетелись на десятки метров вокруг, в том числе в здание бизнес-центра.

Ситуация в Запорожской области

Россия захватила часть области в феврале-марте 2022 года, после чего назначила марионеточные "власти" среди местных предателей. На сторону оккупантов перешел и бывший украинский нардеп Евгений Балицкий.

В 90-х Балицкий занимался продажей и ремонтом бытовой техники в Мелитополе, основал в городе радиостанцию.

Предатель никогда не скрывал своих пророссийских и сепаратистских взглядов. В 2012 году был избран в Верховную раду в составе "Партии регионов".

ВСУ регулярно бьют по местам скопления россиян и складам боеприпасам в Мелитополе и в других оккупированных населеных пунктов Запорожья.

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