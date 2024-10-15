По словам министра обороны Украины, это несправедливо в отношении граждан Польши.

Полякам не нравится поведение некоторых беженцев из Украины в Польше, в частности то, что они могут отдыхать в пятизвездочных отелях и ездить на дорогих авто. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Interia.

"Дело в том, что для нашего общества очень ужасно видеть, как молодые люди из Украины, которые ездят на лучших автомобилях, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вкладывают средства в здравоохранение, льготы, образование, не говоря уже о поставках оружия и другую помощь", - отметил он.

По его словам, инициатива главы МИД Польши Радослава Сикорского о лишении соцвыплат украинских мужчин призывного возраста должна быть применена и в других странах Европы.

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"Несколько месяцев назад я уже заявлял, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет достучаться до своих граждан, которые обязаны защищать страну и проживают в Польше. Тогда среди польских работодателей был ажиотаж, что если Польша введет такое решение, то украинцы уедут в Германию или Италию. Поэтому решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение", - считает Косиняк-Камыш.

Возвращение украинских беженцев из Польши - что известно

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что странам Западной Европы необходимо пересмотреть решение о помощи украинцам. В частности он предложил лишить соцвыплат украинских мужчин-беженцев, таким образом стимулируя их вернуться в родную страну.

Также он заявил, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины. В качестве примера, Сикорский привел украинца, который стриг его в парикмахерской.

"Это просто удивляет. Я хожу в Варшаве в парикмахерскую, и меня стрижет украинский парикмахер молодого возраста. Я спрашиваю: а что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?", - подчеркнул политик.

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