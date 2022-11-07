Больше всего оптимистов среди 18-29-летних, а меньше всего среди людей в возрасте 60-69 лет.

Почти 90% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.

Как свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21-23 октября 2022 года, 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее согласны – 26%.

Лишь 5% респондентов имеют пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

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В КМИС отмечают, что хоть с Запада на Восток "немного снижается оптимизм", но фактически во всех регионах абсолютное большинство с надеждой видят будущее Украины (от 90% на Западе до 76% на Востоке). При этом уточняют, что необходимо учитывать, что нынешний регион Восток – это Харьковская и Донецкая области, где уровень разрушений и обстрелов особенно интенсивный. Несмотря на это, 76% верят в лучшее будущее (и только 14% видят в будущем руину).

По данным опроса, на Юге, где также интенсивные боевые действия, 89% видят Украину успешной через 10 лет (при лишь 7% пессимистов).

Среди всех возрастных категорий абсолютное большинство оптимистично оценивают будущее Украины, в частности, среди 18-29-летних показатель составляет 94%, среди людей старше 70 лет оптимистов 92%, сравнительно меньше оптимистов среди людей в возрасте 60-69 лет - 81%, еще 8% считают, что это будет страна с разрушенной экономикой и оттоком людей, а 10% не могут определиться по этому поводу.

Среди тех, кто выбрал русский язык для проведения интервью, также абсолютное большинство (77%) оптимистично оценивают будущее Украины (пессимистов – 14%). Среди респондентов, выбравших для интервью украинский язык, 90% оптимистично оценивают будущее Украины (при 4% пессимистов).

Во время опроса респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через 10 лет, задавался дополнительный вопрос, готовы ли они терпеть материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата. Среди таких респондентов-оптимистов 96% готовы терпеть материальные трудности 3-5 лет, если в результате Украина станет процветающей страной и членом Европейского Союза, а не готовы лишь 3%.

Как проводился опрос

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 21-23 октября 2022 года. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 1000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился с гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, м. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля.

Вступление Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной этих рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

Сейчас Украина выполнила 70% требований для вступления в ЕС. Шмыгаль озвучил планы государства быть полностью готовыми к вступлению в Европейский Союз до конца 2024 года.