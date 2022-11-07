В украинском правительстве считают, что Евросоюз может действовать быстрее и не применять "обычную процедуру" вступления в отношении нашего государства.

Украина стремится продолжать процесс вступления в ЕС и хочет, чтобы переговоры о вступлении, а это следующий шаг после получения статуса кандидата, начались до конца следующего года.

Впрочем, венгерский дипломат, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи считает, что пока нельзя говорить о графике начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет немецкое издание Welt.

"Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу. Это положительно. Но не все семь реформ можно завершить быстро. Поэтому пока невозможно установить график начала переговоров", - сказал Варгеи.

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Отмечается, что даже если Киеву удастся начать процедуру переговоров до конца 2023 года, Брюссель отверг цель завершить их в течение года.

"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных сферах политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, продлится больше года или двух", - сказал еврокомиссар.

Однако, отмечает Welt, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Евросоюз может действовать быстрее и не применять "обычную процедуру" в отношении нашего государства.

"Быстрое начало переговоров чрезвычайно важно для морального состояния украинцев, ведь мы годами боролись за принадлежность к Европе – и сейчас рискуем жизнью... Мы не просто начали интеграцию в Европу, когда получили статус кандидата на присоединение. Под наблюдением ЕС уже проведено большое количество реформ... Мы делаем домашнее задание", - сказала Стефанишина.

Однако Оливер Варгеи отвергает возможность ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС.

"В отношении Украины действуют те же критерии, что и ко всем другим претендентам", - подчеркнул еврокомиссар.

Вступление Украины в ЕС-что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. В Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах ЕС. Также он начнет условия для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

В то же время перед тем, как начнется официальная процедура переговоров по вступлению Украины в ЕС, наше государство должно воплотить ряд важных реформ.

В частности, Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. Среди них - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и другие.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной этих рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

11 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет амбициозную цель до конца этого года выполнить все 7 условий Еврокомиссии и перейти к переговорам относительно членства в ЕС. Сейчас Украина выполнила 70% требований для вступления в ЕС. Глава правительства также заявил о планах государства быть полностью готовым к вступлению в Европейский Союз до конца 2024 года.

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