С июня Украине удалось добиться, чтобы ЕС отменил все пошлины и квоты на украинский экспорт, с июля заработал "транспортный безвиз".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах государства быть полностью готовым к вступлению в Европейский Союз до конца 2024 года.

Как передает "Укринформ", об этом он сказал, открывая заседание правительства.

"Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже к концу 2024 года мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский Союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь", - сказал Шмигаль.

Он также напомнил, что с июня Украине удалось добиться, чтобы ЕС отменил все пошлины и квоты на украинский экспорт, с июля заработал "транспортный безвиз".

"Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет введен "таможенный безвиз". Далее промышленный и цифровой", - добавил Шмигаль.

Статус кандидата в ЕС

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

Тем временем в Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он положит начало условиям для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

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