Андрей Золотарев

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь недавно сообщил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Все это – результат невыполненного «домашнего задания» команды Зеленского. Одним из ожиданий, которые избиратели связывали с президентством Владимира Александровича, помимо мира и тарифов, была более справедливая и рациональная гуманитарная политика. Но, к сожалению, продолжается та же гуманитарная политика, которую проводил и Порошенко.

По сути, это не просто политика предоставления преференций украинскому языку, а политика выталкивания и дискриминации остальных языков. Речь идет не только о русском языке, но и о венгерском, и о других. Однако такая политика принуждения к языковой унификации ничего, кроме отторжения и конфликтов в обществе, не создаст. Ведь все это насаждается искусственно.

Это не просто политика предоставления преференций украинскому языку, а политика выталкивания и дискриминации остальных языков

Наглядный пример. Украинская эстрада при Порошенко получила очень весомые преференции, когда были введены квоты на радиостанциях и в телеэфире. А теперь посмотрите, кто возглавляет рейтинги самых популярных в Украине исполнителей и клипов за 2020 год. Только российские исполнители! Потому ничего, кроме отторжения и конфликтов, такая практика давать не будет.

В ХХI веке было бы куда разумнее создавать моду на украинское. В середине «нулевых» так и было: украинское прививалось куда мягче, да и говорить на украинском было просто модно. Причем это становилось модным даже в русскоязычных городах вроде Днепра. И не нужны были никакие «шпрехенфюреры»… Совсем другое дело, когда появляются «активисты», которые начинают терроризировать других граждан… Вспомните сцены в маршрутке в Славянске или метателей мелочи в лицо кассирам. Рано или поздно такие действия вызовут обратную реакцию, и тогда люди, прекрасно владеющие украинским языком, будут демонстративно говорить на русском.

Вспомните сцены в маршрутке в Славянске или метателей мелочи в лицо кассирам. Рано или поздно такие действия вызовут обратную реакцию

Таким образом, все это навязывание будет иметь прямо противоположный ожидаемому эффект. Ведь все то, что не стоит на твердой почве, будет превращаться в перманентный источник конфликтов.

Есть еще один немаловажный аспект. В целом, политика украинизации в том виде, в котором она проводится у нас, ничего, кроме архаизации, в общество не несет, увы. Как раз двуязычие для украинской молодежи могло бы стать фактором конкурентного преимущества. Ведь основной массив той же специализированной литературы по точным наукам, медицине вы, скорее, найдете на русском языке, а не на украинском. Да и качество украинского образования оставляет желать лучшего, а в Гарвард и Оксфорд все не поедут.

Украина стоит на геополитическом перекрестке. И, если бы украинская молодежь имела доступ к контенту на разных языках, в том числе и к русскоязычному, хуже от этого точно бы не стало.

Украинизация в нынешнем виде и специфическая политика в области образования (когда образование, по сути, нацелено на выпуск патриотов и идиотов) ведут лишь к архаизации общества.

Когда мы в очередной раз проклинаем Сталина, мы забываем, кто написал несколько миллионов доносов…

Среди прочего, господин Кремень призвал обращаться к языковому омбудсмену, если кто-то столкнется с тем, что сфера обслуживания не перешла на украинский язык. Вопрос: а как будет контролироваться выполнение этой нормы? Беда в том, что у нас 90% всевозможных норм и законодательных актов не обеспечиваются силой государства. Любой законодатель должен понимать: когда ему в голову приходит какая-то красивая новая законодательная идея, он должен представлять в том числе и ее правоприменение.

У нас же не понятно, за счет чего будет обеспечиваться выполнение данной языковой нормы. Скорее всего, здесь будет работать другой подход: по всем нарушениям, связанным с языком, у нас будут «стучать» везде – от СБУ до Нацполиции и языкового омбудсмена. Ведь, когда мы в очередной раз проклинаем Сталина, мы забываем, кто написал несколько миллионов доносов… «Стучать» у нас умели, умеют и будут уметь.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

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