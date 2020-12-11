В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины.
Как сообщается на Facebook-странице уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, об этом она сообщила чрезвычайному и полномочному послу Великобритании в Украине Мелинде Симмонс во время рабочей встречи.
"Проинформировала, что в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже послу обратиться в Международный комитет Красного Креста увеличить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинг", - говорится в сообщении.
Кроме того, омбудсмен призвал посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.
"В ней есть важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведений об украинских гражданах, находящихся в Российской Федерации, обеспечении им свободы контактов и общения в соответствии с Венской конвенции о консульских отношениях, участником которой является Российская Федерация, и обеспечении украинским должностным лицам, включая уполномоченного по правам человека, возможности посещать всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, и немедленного освобождения всех узников Кремля", - пояснила Денисова.
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По словам омбудсмена, они с Симмонс обсудили возможность сотрудничества для предоставления технической и экспертной поддержки в усилении институциональной способности Офиса омбудсмена Украины через создание Просветительского центра по правам человека с представительствами в регионах для повышения правовой информированности граждан о своих правах.
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