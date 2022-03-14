Также министр рассказал, как именно в условиях войны работает новая система заочной регистрации браков с военными.

Сейчас в Украине отменена плата за регистрацию брака, рождения, смерти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

"Сейчас процедуры максимально упрощены. Мы за все действия, которые выполняют ГРАГСы (государственная регистрация актов гражданского состояния - УНИАН), убрали плату. Сейчас, к сожалению, не все ИТ-системы работают, чтобы мы обеспечили дистанционную регистрацию, поэтому лучше заглянуть в ГРАГС", - сказал он.

Кроме того, чиновник рассказал, как именно в условиях войны работает новая система заочной регистрации браков с военными: "Один из супругов, который не воюет, находится в ГРАГСе и подает заявление. Согласие военнослужащего удостоверяет командир соответствующего воинского подразделения путем составления акта. Потом такое согласие военнослужащего будет передано в соответствующий отдел ГРАГСа, который зарегистрирует в соответствующем реестре брак и выдаст соответствующее свидетельство о браке".

В случае, когда и жених, и невеста воюют, зарегистрировать брак может командир воинского подразделения лично. А если военный ранен и находится в госпитале, его согласие удостоверяет руководитель соответствующего медицинского учреждения, добавил министр.

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