На это понадобилось чуть больше месяца.

Петиция о легализации порно и эротики в Украине набрала 25 тысяч голосов. Это необходимое количество для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

Упомянутая петиция под номером №22/146438-эп появилась на сайте главы государства 4 июля. За нее проголосовали 25 115 человек за чуть больше, чем месяц. Теперь предложение должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Автором петиции стал львовский музыкант и писатель Тарас Сиромский. Согласно его заявлению, в развитых государствах нет запрета на порнографическую деятельность. А в Украине соответствующий закон принимался с международными замечаниями о нарушениях свободы слова.

Сиромский также отметил, что запрет не имеет смысла. Ведь если человек захочет сниматься в фильмах эротического или порнографического характера, то он уедет в страну, где это разрешено. В результате украинцы будут работать на экономику других государств.

Автор петиции пришел к выводу, что закон вредит экономике и нарушает права граждан. А суды по делам, связанным с эротикой и порнографией, "нагадывают Средневековьем".

Напомним, в конце марта девушки с помощью обнаженных фотографий собрали 5 миллионов гривень на армию. Тем временем в СМИ уже появлялись новости, что полиция следит за девушками, которые продают "нюдсы". Сотрудники правоохранительных органов даже покупают такие снимки для поиска состава преступления.

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