Сегодня первый день действуют новые правила перевозки в поездах дальнего следования.

Ситуация на Центральном железнодорожном вокзале Киева спокойная.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на то, что сегодня первый день действуют новые правила перевозки в поездах дальнего следования, каких-либо конфликтных ситуаций или недоразумений не наблюдается.

На вокзале осуществляется посадка на поезд "Киев-Харьков". Все пассажиры, за посадкой которых наблюдал корреспондент УНИАН, имели необходимые документы.

Пассажиры предъявляют проводниками, кроме билетов, также приложение "Дия" с информацией о прививках против COVID-19 или бумажные сертификаты.

Также пассажиры могут бесплатно сделать прививки возле первого перрона или сдать ПЦР-тесты в двух пунктах на территории вокзала.

После получения даже первой дозы вакцины людей будут пропускать в поезда.

Пассажиров без COVID-документов не пускают

Как рассказал журналистам директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, пассажиров без справки о вакцинации или результатов тестов полиция не должна пускать на поезда.

"Подобных случаев мы зафиксировали около 20, когда люди попали на поезд без необходимых документов. Мы не можем в каждой такой ситуации останавливать поезд, потому что создадим пробку на выезде из Киева. Поэтому есть договоренность с Нацполицией, что такие ситуации будут фиксироваться. Кстати, это административное правонарушение по ст. 185-9 - злостное неповиновение требованиям сотрудников транспорта. Если поезд уже уехал с таким пассажиром, сотрудники полиции будут вызываться на следующую станцию ​​и будут высаживать и штрафовать людей ", - сказал Перцовский.

С сегодняшнего утра на Киевском вокзале было обнаружено около 10 положительных тестов на COVID-19, и людям, соответственно, отказали в посадке на поезд.

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 22 415 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1771 ребенок и 345 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 373 тыс. 550 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 млн 743 тыс. 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Хилюк