По мнению жены президента, это бесполезно.

Первая леди Елена Зеленская высказалась, почему больше не пытается открыть глаза на войну россиянам.

В интервью CNN она отметила, что это бесполезно, и сказала, что усилия лучше направлять на другие страны, где готовы принимать правду о происходящем в Украине.

Кроме того, супруга президента подчеркнула, что больше не стоит ждать от нее обращений к россиянам.

"Как сделать так, чтобы россияне увидели все зверства военных? Я все больше склоняюсь к мнению, что, к сожалению, совсем никак, они слепы в вере. Они не хотят слышать и видеть. Больше к ним не буду обращаться", - заявила Елена Зеленская.

Она уточнила, что на сегодняшний день главным остается возможность донести правду до других государств, которые помогают Украине и поддерживают ее. Первая леди добавила, что общается с неравнодушными иностранцами посредством интервью в зарубежных СМИ.

Напомним, Зеленская рассказала о первом дне полномасштабной войны.

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