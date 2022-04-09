Первая леди отметила, что с мужем общается только по телефону.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что в последний раз видела своего мужа Владимира Зеленского в белой рубашке еще 24 февраля. Она отметила, что накануне был обычный рабочий день.

Об этом супруга президента Украины рассказала в интервью Vogue.

"Я проснулась от странных глухих звуков. Где-то между четырем и пятым утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы… Мужа рядом в постели не было. Я встала - и увидела его: он был уже одет, в костюме, как обычно (это последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в "военке".) "Началось", - все, что сказал", - вспоминает первая леди.

По ее словам, в тот момент волновал только вопрос, что ей с детьми делать дальше.

"Ждите, я сообщу. На всякий случай соберите вещи первой необходимости и документы". И он (Владимир Зеленский – ред.) ушел из дома", - рассказала Зеленская.

Она отметила, что занималась детьми и объясняла, почему надо было спускаться в подвал и нельзя включать свет.

"Оптимистично отвечала на вопрос, когда мы увидим папу: "Конечно, скоро". В первые дни я надеялась, что нам можно будет остаться всем вместе. Но офис президента превратился в военный объект. Президент с командой там и работают, и живут", - сообщила супруга главы государства.

Первая леди указала, что ей и детям приказали уехать в безопасное место и с тех пор она общается с мужем только по телефону.

"Конечно, война — это не то, что надо видеть детям. Но они очень честны и откровенны. От них ничего не скроешь. Поэтому лучшая стратегия — правда. Поэтому с дочерью и сыном обсуждаем все, что происходит. Пытаюсь отвечать на вопросы. Вообще стараемся говорить. Потому что проговаривать то, что болит, не молчать в себе – это такая проверенная психологическая стратегия, она работает", - объяснила Зеленская.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

После этого появилась информация о том, что семья президента Украины стала основной мишенью для российских боевиков. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что иногда все происходящее кажется страшным сном, но вера в украинскую армию и победу вселяет ей мужество.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что общается с семьей пять минут вечером и пять минут утром, потому что все остальное время работает.

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