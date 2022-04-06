Речь идет о 25 воспитанниках детского дома.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об эвакуации 25 воспитанников Каменского специализированного дома ребенка в Швейцарию.

Историей об обездоленных детях во время войны она поделилась на своей странице в Instagram.

"Кого-то из этих детей бросили сразу после рождения. Даже больше - принесли под дверь больницы! Кого-то забрали от неблагополучных родителей. Все они - сироты, если не юридически, то фактически. К тому же почти все имеют ту или иную инвалидность. И вот - война. Трудно эвакуировать даже одного ребенка, а здесь пришлось спасать целый детский дом", - поделилась жена президента Украины.

Сначала воспитанники дома ребенка прибыли в польский Хелм, а оттуда автобусами отправились в Швейцарию.

"Малыши (самым младшим – всего несколько месяцев) приехали в место назначения. Теперь они в безопасности и будут иметь надлежащий медицинский уход", - добавила Зеленская и поблагодарила всех, кто способствовал эвакуации детей.

Она выразила надежду, что уже в ближайшее время удастся вывезти в Швейцарию и другие дома ребенка.

"В который раз говорю: мы не отдадим наших детей войне", - подытожила первая леди Украины.

Напомним, 5 марта из Киева эвакуировали более тысячи человек: детей-сирот, детей и взрослых с инвалидностью и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

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