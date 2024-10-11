Верховная Рада приняла решение о "переименовании" городов Южноукраинск Николаевской области и Южный Одесской области в Южноукраинск и Южное. В то же время депутаты не поддержали переименование городов Первомайск на Николаевщине, Синельниково и Павлоград на Днепропетровщине.

К сожалению, несмотря на то, что десятый год продолжается война и третий год - полномасштабная агрессия России против Украины, определенные украинцы, в частности некоторые депутаты Верховной Рады до сих пор не могут попрощаться с колониальным прошлым. Они остаются некими ментальными рабами России, ее колониального наследия. Отдельные парламентарии, в частности из Николаевской и Одесской областей, вместо того, чтобы проводить капитальную просветительскую работу и возвращать украинские названия своим городам, поддерживают "переименование" Южноукраинска в Южноукраинск, или Южного в Южное. Потому что таким образом заигрывают со своим электоратом.

Когда аналогичная волна переименований происходила в 2016 году, депутаты Верховной Рады имели большую смелость. Тогда часть электората - латентные сепаратисты, латентные пророссийские граждане - тоже пыталась нивелировать и сорвать деколонизацию. Они заявляли, что не хотят улиц с именами украинских героев или славных страниц украинской истории, зато предлагали названия улиц - "васильковые", "зеленые", "ивовые", "овощные". Или заявляли, что эта улица Островского названа не в честь чекиста и убийцы Николая Островского, а "в честь другого русского Островского - драматурга". Или эта улица Октябрьская не потому, что названа в честь октябрьской революции, а потому, что "в октябре здесь очень красиво"...

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Ментальные русские среди граждан Украины тогда тоже протестовали против Горишних Плавней, а сейчас уже и забыли, как их прекрасный город назывался до возвращения исторического названия. Но тогда реально выполнялся закон о декоммунизации. Сейчас, к сожалению, происходит своеобразная профанация.

Переименование Южного в Південне - это просто очковтирательство. Ведь абсолютно не меняется колониальный смысл названия (оно Южное, потому что находится на юге советской империи) - название просто переводится. Это своеобразная попытка бойкотировать деколонизацию. Попытка любым способом не уничтожить российские колониальные смыслы, а закрасить, закамуфлировать, забелить.

Такое впечатление, что мы говорим "Украина", а эти люди не хотят называть свое государство Украина, зато пытаются изобрести способ перевести на украинский язык русский термин "Малороссия".

Такие украинцы - латентные фанаты России. Они могут помогать ВСУ, но в глубине души остаются ментальными гражданами империи, для которых святой остается русская культура, русские писатели, храмы Московского патриархата. Им удобно дальше жить в этой системе координат. Они руководствуются комфортом существования - в едином колониальном пространстве с российскими оккупантами.

Если бы они руководствовались, например, туристической привлекательностью, то, откровенно говоря, Южноукраинск не звучит туристически привлекательно. Гард, который должен был бы быть вместо этого названия, открывает перед нами целый мир, целую Одиссею величественной казацкой истории, Вольностей Войска Запорожского Низового, которое владело этими территориями... Это - перспектива. И туристическая, и музейная, и историческая.

Зато Южноукраинск имеет единственную ассоциацию - с АЭС. При всем уважении, в атомной станции не будет никакого туристического потенциала. И то же касается Южного. Когда мы говорим Порт-Аненталь - это как наша своеобразная, скрытая Атлантида. Такими вещами мы возвращаем и собственную историю, и туристическую привлекательность региона.

А срыв переименования Павлограда и еще ряда населенных пунктов - это просто сознательная диверсия, сознательная работа на российского оккупанта, протест против украинской государственности.

Кстати, обратите внимание: даже российские оккупанты пользуются уже не оккупационным, а украинским словарем. Они называли Бахмут Бахмутом, и забыли, что недавно для них это был Артемовск. Они называли Алешки Алешками, потому что забыли, что когда-то называли его Цюрупинск.

Поэтому, в условиях военного положения, государственная власть, которая заботится о безопасности, не должна искать компромиссов с латентными сепаратистами и пророссийскими гражданами. Она должна возвращать украинские деколонизированные смыслы.

Андрей Ковалев, кандидат политических наук, историк