Постановления о переименовании других городов провалились.

Верховная Рада Украины сегодня, 9 октября, приняла решение о переименовании городов Южноукраинск Николаевской области и Южное Одесской области. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Отмечается, что город Южноукраинск переименуют в Пивденноукраинск, а город Южное - в Пивденне.

При этом парламент не поддержал переименование: города Первомайск Николаевской области в город Ольвиополь, Синельниково Днепропетровской области в Риднополье и Павлоград Днепропетровской области в Матвеев.

Видео дня

Кроме того, депутаты не поддержали переименование города Южноукраинск в город Гард и переименование города Южное в город Порт-Анненталь.

Переименование украинских городов

В сентябре 2024 года Верховная Рада дерусифицировала названия сотен населенных пунктов. Депутаты приняли в целом проект постановления "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов", согласно которому названия 327 населенных пунктов были изменены.

Ранее в парламенте планировали переименовать более 300 населенных пунктов - в частности, рассматривали переименование таких городов как Павлоград, Южный, Южноукраинск и Синельниково, но соответствующие решения тогда не были приняты.

Вас также могут заинтересовать новости: