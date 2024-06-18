Речь идет о множестве сел и поселков, а также о крупных городах, в частности Павлоград, Червоноград и Южный.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский отмечает, что в парламенте собираются переименовать более 300 населенных пунктов. Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, сколько населенных пунктов в Украине еще нуждаются в переименовании, продвигается ли сейчас эта работа, и когда можно ожидать таких изменений.

Лозинский напомнил, что в 2023 году был принят закон о деколонизации, который определяет, по каким критериям и какие населенные пункты должны быть переименованы.

"У нас есть две институции - Украинский институт национальной памяти и Комиссия по стандартам государственного языка: вместе с ними мы, Комитет Верховной Рады, уже сейчас подготовили постановление, где есть 336 населенных пунктов", - отметил он.

Речь идет о множестве сел и поселков, а также о крупных городах.

"Такие как Павлоград, Червоноград, Южное, Южноукраинск, Синельниково, Дружба - на границе Сумской области со страной-агрессором. Мы прекрасно понимаем, о какой дружбе шла речь, и о какой не может идти речь в наших реалиях, - после того, как Россия начала войну в 2014 году и полномасштабную в 2022-м", - сказал Лозинский.

Он отметил, что 336 населенных пунктов - это еще не все, это не исчерпывающий перечень.

"Их будет еще несколько сотен. Которые подпадают по критерию правописания, по языковому признаку. Поэтому в целом мы ожидаем около полутысячи населенных пунктов в нашей стране, которые на карте исчезнут: Ватутино, исчезнут все эти Красное и Червоне, исчезнет все это имперское наследие, навязанное нам, не наше, не органическое, а то, которое было просто приклеено к нам. Все это мы выбрасываем и возвращаемся к своему", - подчеркнул депутат.

Лозинский привел пример, что "Южноукраинск - это Гард, казацкое поселение, Павлоград - Матвеев, казацкое поселение".

"И много-много других исторических названий, которые были раньше, которые красным цветом перерисовывались, сейчас будут возвращаться населенным пунктам", - подчеркнул он.

На уточнение, какие населенные пункты могут быть переименованы в ближайшее время, парламентарий отметил, что пока нет разделения по приоритету.

"Мы сейчас все населенные пункты вместе - села это, поселки небольшие или крупные города - мы объединяем и они все есть в общем постановлении. То есть 336 населенных пунктов - это одно постановление, это не много отдельных голосований. Мы убеждены, что нет менее важных или более важных переименований: это наша историческая справедливость, которую мы должны возвращать", - объяснил Лозинский.

Переименование советских названий в Киеве - последние новости

Как сообщал УНИАН, в феврале в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект. Ранее партия "Европейская солидарность" активно агитировала за переименование этого проспекта в проспект Европейского Союза.

В то же время этот вариант был отвергнут, поскольку в октябре 2023 года военные создали петицию с просьбой переименовать Воздухофлотский в проспект Воздушных сил.

В мае Киевский городской совет также переименовал проспект Правды в Подольском районе столицы в проспект Европейского Союза. В то же время депутаты фракции "Слуга народа" не голосовали за такое решение и на время рассмотрения вопроса покинули сессионный зал в знак несогласия.

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