Местные депутаты предлагают переименовать его в Новую Самарь. Окончательное решение - за Верховной Радой.

Город Новомосковск Днепропетровской области предлагают переименовать в Новую Самарь.

Соответствующий проект решения сегодня приняли депутаты городского совета Новомосковска, сообщил мэр города Сергей Резник.

По его словам, на внеочередной сессии городского совета принято решение о переименовании города. Депутаты большинством голосов проголосовали за название Новая Самарь.

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Резник отметил, что проект этого решения направят на рассмотрение Верховной Рады, которая должна окончательно утвердить новое название города.

Однако такой вариант переименования вызвал много вопросов у горожан. Они активно начали высказываться под постом мэра в Facebook. Люди спрашивают, откуда взялся этот вариант, ведь его не было на голосовании, и просят обосновать это изменение.

А некоторые отмечают, что вариант нового названия созвучен с городом Новая Самара в РФ.

"Новая Самара - город в Оренбургской области РФ... О каком историческом названии речь? Если на то пошло, то и Новомосковск – тоже историческое название. Депутаты все решили, а жителей города, которые голосовали за другое название, просто проигнорировали. Возмущаются все. Была масса достойных названий. Но иногда задумываешься, есть ли у людей, которые принимают такие решения, элементарное образование и здравый смысл", - говорится в одном из комментариев под постом мэра.

Попытки переименования Новомосковска

Указанный город был основан в 1576 году на правом берегу реки Самары, левого притока Днепра. Первые официальные названия-Самарчик, позже Новоселица, в народе просто Самар (Самарь). В 1794 году получило название Новомосковск.

Депутаты Новомосковского горсовета несколько раз пытались проголосовать за новое название города. Этот вопрос выносился на голосование среди жителей. Больше всего голосов набрали варианты названий Новосамарск и Самар. Их и решили подать на рассмотрение депутатов.

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