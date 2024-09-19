Переименованы 10 городов, 56 поселков и 261 село.

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов" (рег. №12043), согласно которому названия 327 населенных пунктов изменены.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, за соответствующее решение проголосовало 281 народный депутат Украины. В частности, дерусифицированы 10 городов.

Так, на Днепропетровщине город Новомосковск переименован в Самар; а город Першотравенск - в Шахтерское.

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На Луганщине город Первомайск Алчевского района переименован в Сокологорск; Молодогвардейск - в Атамановку; Северодонецк - в Сиверскодонецк.

На Львовщине город Червоноград стал Шептицким. На Сумщине город Дружба Шосткинского района переименован в Хутор-Михайловский.

На Харьковщине город Красноград переименован в Берестин; а Первомайский Лозовского района - в Златополь. Кроме того, в Черкасской области город Ватутино Звенигородского района переименован в Багачево.

В то же время, было дерусифицировано 56 поселков и 261 село.

Еще изменены названия четырех районов:

Новомосковский Днепропетровской области - на Самаровский;

Северодонецкий Луганской области - на Северодонецкий;

Червоноградский Львовской области - на Шептицкий;

Красноградский Харьковской области - на Берестинский.

Соответствующее переименование населенных пунктов и районов произошло из-за того, что их названия содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка, и в связи с необходимостью приведения их названий в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Переименование украинских городов

Как сообщал УНИАН, ранее в парламенте планировали переименовать более 300 населенных пунктов, в частности рассматривали переименование таких городов как Павлоград, Южное, Южноукраинск и Синельниково, но соответствующие решения еще не приняты.

Ранее рассказывалось, что в Новомосковске произошел скандал из-за переименования - горожанам не понравилось предложенное название.

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