Какие выплаты по инвалидности предусмотрены, если установлена 3 группа инвалидности, и как оформлять помощь от государства.

Люди со статусом лиц с инвалидностью могут получать пенсию от государства, даже если не достигли пенсионного возраста. Размер такой социальной выплаты зависит от нескольких факторов, в частности и от группы инвалидности. Какая пенсия по инвалидности в Украине предусмотрена при наличии 3 группы и что нужно, чтобы оформить помощь - рассказываем ниже.

Напомним, ранее мы писали, какими будут выплаты военным по инвалидности в декабре.

Какая пенсия по инвалидности для 3 группы

Чтобы получать денежную помощь от государства, украинцам с третьей группой инвалидности нужно иметь страховой стаж от 1 года до 14 лет, сказано в Законе Украины "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (статьи 30-35). Пенсия по инвалидности рассчитывается в процентах к размеру пенсии по возрасту и будет составлять 50% от нее.

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То есть, каждому человеку с 3 группой инвалидности, который обращается за помощью, поначалу рассчитывают пенсию по возрасту, которая положена по достижению пенсионного возраста. Половина этой суммы и будет пенсией по инвалидности 3 группы.

Сумма выплат рассчитывается индивидуально, но ее размер не должен быть меньше минимальной. Социальная пенсия по инвалидности составляет:

при наличии ІІ или ІІІ групп, если человек не работает - 2520 грн ;

; при наличии ІІ и ІІІ группы, если человек работает - 2093 грн .

Размер выплат и рассчет пенсии по инвалидности в декабре 2024 останется прежним.

Важный момент: обратиться в ПФУ, чтобы оформить такую пенсию, желательно в течение 3 месяцев с того дня, когда была установлена инвалидность - тогда и пенсию будут выплачивать со дня получения группы. Если обратиться позже, то пенсию назначат только со дня обращения.

Период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет будет также засчитываться в страховой стаж для расчета пенсии по возрасту (и из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности).

Вместе с тем, получать пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности одновременно в Украине нельзя - нужно выбрать лишь один вид выплат, который будет наиболее выгоден. Соцпомощь от государства и пенсию в связи с потерей кормильца могут получать лишь лица, имеющие инвалидность с детства.

Пенсия по инвалидности 3 группа - как оформлять

Чтобы обратиться за начислением денежной помощи, следует написать заявление и подать его вместе с необходимыми документами в отделение ПФУ. Это можно сделать также дистанционно - через сайт электронных услуг ПФУ.

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