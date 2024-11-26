Военнослужащие в Украине имеют право на финансовую поддержку от государства.

Каждый человек, который служит в Вооруженных Силах Украины и получил ранение на поле боя, может рассчитывать на компенсацию. Тем более, если в результате травмы наступила инвалидность. Узнайте, какие выплаты военным и за что предусмотрены.

Какие бывают выплаты военным по инвалидности и за ранение

Согласно постановлениям КМУ, военнослужащий, получивший ранение на службе, может рассчитывать на денежную помощь от государства в трех разных формах. Первый вариант - это денежное обеспечение военного, второй - единоразовая помощь и третий - дополнительные выплаты. Если с первым вариантом всё ясно (человеку продолжают начисляться деньги, пока он проходит реабилитацию), то остальные две формы пособий нужно разобрать подробнее.

Боевые выплаты за ранение

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Дополнительная финансовая помощь, так называемые "боевые" выплаты - это 100 000 гривень, которые может получить военнослужащий. Назначают их за тот период, когда человек проходит реабилитацию после ранения, квалифицированного как тяжелое по решению ВВК.

Также 100 000 гривень могут быть выплачены пленным, пропавшим без вести и умершим вследствие ранения военным.

Единоразовая выплата за ранение

Данный вид финансовой помощи назначается как пособие по инвалидности, если военнослужащий стал лицом с ограниченными возможностями вследствие ранения. Также инвалидность могла появиться из-за какого-либо заболевания или несчастного случая, появившихся в период несения службы.

Выплаты военным, а точнее их размеры, зависят от степени тяжести ранения и последствий, которые оно повлекло за собой. Если человек стал инвалидом, суммы компенсаций будут следующими:

инвалидность 3 группы - прожиточный минимум, умноженный на 250;

инвалидность 2 группы - прожиточный минимум, умноженный на 300;

инвалидность 1 группы - прожиточный минимум, умноженный на 400.

По состоянию на 1 декабря 2024 года сумма прожиточного минимума для лиц, имеющих возможность работать, составляет 3028 гривень. Это значит, чтовоеннослужащий с инвалидностью 3 группы может получить 757 000 гривень, 3 группы - 908 400 гривень, 1 группы - 1 211 200 гривень соответственно.

Выплаты военным, которые из-за ранения частично потеряли способность трудиться, но не получили инвалидность, имеют возможность оформить выплату в размере 70 прожиточных минимумов, сейчас это 211 960 гривень.

Как получить выплату за ранение в Украине

Для того чтобы оформить финансовую поддержку от государства, военнослужащий должен обратиться к начальнику ВВК и подготовить:

заявление на прохождение комиссии;

оригинал паспорта и копию;

копию документа, который доказывает получение ранения в бою;

справку МСЭК о состоянии здоровья, факте наличия ранения и проценте трудоспособности;

справку МСЭК о статусе инвалидности;

военный билет, копию, справку о прохождении службы (копия билета должна быть заверена);

медицинские документы и справки, по которым можно понять состояние здоровья до начала службы, его изменения во время службы и после увольнения;

оригиналы и копии свидетельств и справок о болезни, выданные ВВК;

оригинал и копию удостоверения УБД;

документ, в котором описаны обстоятельства получения травмы.

Ко всем вышеперечисленным бумагам необходимо приложить заявление на выплату денежных средств, написанное от руки.

Как начисляется регулярная военная пенсия по инвалидности

Пенсия для военнослужащих в таком случае может быть оформлена, если человек стал инвалидом во время несения службы, в течение трех месяцев после увольнения (от внешних обстоятельств или вследствие ранения\заболевания\контузии, полученной в период выполнения служебных обязанностей).

Размер пенсии по инвалидности в таком случае зависит от причины и группы инвалидности. Для того чтобы выяснить размер денежного пособия, необходимо обратить внимание на сумму обеспечения военного.

Военнослужащие, которые получили инвалидность 1 группы, будут получать 100% от этого числа, 2 группы - 80%, 3 группы - 60%. Это правило распространяется на всех, кто стал лицом с ограниченными возможностями во время выполнения боевых заданий в рамках защиты Родины.

Если инвалидность стала результатом несчастного случая или болезни, возникших в период службы в ВСУ без участия в боевых действиях, то выплаты военным назначаются иначе. Так инвалиды 1 группы получат 70% от денежного обеспечения, 2 группы - 60%, 3 группы - 40%.

Тем не менее, минимальный размер пенсии для военнослужащих с инвалидностью до конца 2024 года не может быть меньше 15 347 гривень для 1 группы, 12 396 гривень для 2 группы и 8 500 гривень для 3 группы соответственно.

ВАЖНО: социальная пенсия по инвалидности будет назначаться все время, когда действует статус, подтвержденный МСЭК, а если военнослужащий достиг пенсионного возраста, до конца жизни.

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