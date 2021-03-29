Президент Владимир Зеленский также заявил, что для сдерживания распространения коронавирусной болезни прививками нужно охватить 70% взрослого населения Украины.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость разработки «паспортов вакцинации», в которых будут данные о прививке от COVID-19.

Читайте такжеПервый пошел: в Нью-Йорке ввели " паспорта вакцинации"Как сообщает пресс-служба

Офиса президента, об этом он сказал на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Зеленского.

В частности, на совещании был поднят вопрос введения «паспортов вакцинации», поскольку введение таких документов сейчас рассматривают власти во многих странах Европы и мира.

«Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза, и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19», - подчеркнул президент.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать «паспорта вакцинации», когда это будет необходимо.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

По состоянию на 29 марта всего с начала кампании по вакцинации от коронавируса привиты 198 тыс. 465 украинцев.

Ранее в Минздраве неоднократно заверяли, что Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации только для выезда граждан за границу, а никаких других «иммунных паспортов» в стране вводить не будут.

5 марта директор Европейского бюро (ВОЗ) Ханс Клюге высказался против введения в ЕС «паспортов вакцинации».

Эксперты считают, что введение «паспортов вакцинации» может стать новой системой дискриминации людей.

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Автор: Константин Гончаров