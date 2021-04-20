По мнению кандидата медицинских наук, это не произойдет в первой половине 2021 года.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л.Шупика Федор Лапий считает введение "паспортов вакцинации» не очень близкой перспективой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-мероприятия "Вакцинация сближает нас".

Лапий отметил, что "все, кто сейчас проходит вакцинацию, вносятся в электронную базу".

"Украина проводит переговоры о признании этих электронных баз. Если, например, будет принято решение на уровне или договоренностей между отдельными государствами, или на глобальном уровне, о том, что для путешествий, для пересечения границы нужно предъявить так называемый "паспорт вакцинации", то эти электронные базы позволят распечатать (соответствующую информацию - УНИАН). Это может быть QR-код, штрих-код или приложение "Дія" на смартфоне", - сказал он.

Однако, по мнению иммунолога, "паспорта вакцинации" не будут введены в первой половине 2021 года. "Скорее всего, "паспорта вакцинации" не будут введены в первой половине 2021 года. Вопрос только обсуждается на уровне Европы, Соединенных Штатов Америки или отдельных стран. Потому что мы знаем, что за исключением буквально нескольких стран, в целом (вакцинацией - УНИАН ) охвачено небольшое количество людей. За исключением, например, Израиля или Арабских Эмиратов", - отметил Лапий.

Таким образом, подытожил он, этот вопрос находится пока на стадии дискуссий. "Пока это только дискуссии, а не очень близкая перспектива", - сказал иммунолог.

В то же время Лапий напомнил, что в Украине были утверждены сертификаты иммунизации. "Эта форма утверждена Министерством здравоохранения ... так называемая карта иммунизации. В принципе, современный, цивилизованныйчеловек должен иметь с собой так называемую карту иммунизации (когда путешествует - УНИАН)", - сказал он.

Паспорта вакцинации: детали

17 марта Еврокомиссия предложила странам - членам ЕС создать "цифровой зеленый сертификат" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению граждан в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будут указаны фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательный тест или выздоровление после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Европарламент на сессии 26-29 апреля должен одобрить свою позицию относительно сертификатов, а затем между представителями стран ЕС должны начаться переговоры.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость разработки в Украине "паспортов вакцинации", в которых будут данные о прививке от COVID-19.

В тот же день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проект "паспорта вакцинации" от COVID-19 для украинцев уже на финальной стадии разработки.

30 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что в Украине начнут вводить "паспорт вакцинации" только тогда, когда от COVID-19 будет привито значительно большее количество людей.

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Автор: Татьяна Поляковская