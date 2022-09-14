Из-за монумента "Основателям Одессы" неоднократно возникали скандалы, потому что некоторые горожане требует его демонтировать.

Статуя императрицы Екатерины II в Одессе не имеет исторической ценности.

Об этом на брифинге заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, отвечая на вопрос о судьбе монумента "Основателям Одессы", который дважды за последнюю неделю облили красной краской.

Как отметил Братчук, правоохранители составили соответствующие протоколы на людей, которые расписали монумент. Он добавил, что статуя императрицы не имеет исторической ценности.

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"Фигура Екатерины не имеет статуса памятника, в отличие от фигур, которые являются основателями Одессы (размещены возле статуи Екатерины – УНИАН). Они были в музее и в музее могут размещаться. Дело за городской властью, и ничего сложного в том, чтобы снять этот вопрос (демонтаж монумента – УНИАН) с повестки дня, нет. Городская власть будет проводить общественные слушания, посмотрим, чем они закончатся", - сказал Братчук.

Как ранее сообщал УНИАН, петиция о демонтаже памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II, набрала необходимое количество подписей, но снос (перенос, демонтаж и др.) памятников в городах – прерогатива местной власти.

Недавно ряд украинских СМИ со ссылкой на интервью мэра Одессы Геннадия Труханова одному из зарубежных изданий сообщила, что мэр, отвечая на вопрос о демонтаже памятника "Основателям Одессы", сказал, что сейчас "не видит в этом смысла".

19 сентября состоятся общественные обсуждения в форме интернет-конференции по решению судьбы памятника "Основателям Одессы".

Справка УНИАН. В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы" – точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году.

Памятник представляет собой композицию, центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Ее окружают сателлитов (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требует его демонтажа.

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