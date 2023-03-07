Ей такое предложение кажется нежизнеспособным.

Антрополог Тина Полек высказалась по поводу дискуссий в обществе относительно того, праздновать 8 марта или нет, оставлять его выходным или отменить. Как рассказала она в сюжете "Сніданку з 1+1", для большинства украинцев этот праздник - еще один повод сделать приятный подарок или проявить знак внимания своим женщинам.

Так, сейчас в Украине хотят перенести этот праздник на 25 февраля и назвать его Днем украинской женщины. Эта дата - день рождения Леси Украинки.

"Для того, чтобы возник какой-то праздник, для этого нужен какой-то контекст... Конечно, 25 февраля - не лучший день, учитывая 24 февраля. 8 марта - это не так называемый день Советской Армии, о котором все забыли и перестали праздновать... Если уж на то пошло, Леся Украинка - феминистка, поэтому убирать феминистический контекст было бы не очень правильно. Поэтому мне такое предложение кажется нежизнеспособным", — пояснила антрополог.

Также она выступила за то, чтобы оставить выходной 8 марта, ведь это еще один повод побыть рядом со своими родными.

Отмена 8 марта в Украине

В Украине могут отменить празднование Международного женского дня 8 марта. Соответствующий законопроект подали на рассмотрение в Верховную Раду. Как альтернативу в ВР предлагают 25 февраля отмечать День украинской женщины. Напомним, из-за действия военного положения в этом году выходной 8 марта отменен.

Также в приложении "Дия" украинцев опросили, стоит ли сделать праздник 8 марта рабочим днем. Украинцы проголосовали за сохранение выходного на 8 марта.

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